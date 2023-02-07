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Как сообщает в своем материале издание «Военное дело», несмотря на все уверения украинского президента Зеленского, что ВСУ будут держать оборону Бахмута (ранее Артемовск) до последнего, украинские подразделения все же выйдут из города. С таким заявлением выступил бывший зампредседателя СБУ генерал Виктор Ягун.

По словам украинского генерала СБУ, вооруженные силы Украины полностью выполнили поставленные перед ними военным командованием задачи в населенном пункте Бахмут. Ягун уверяет, что украинская армия добилась желаемого в таких городах как Бахмут и Соледар, максимально измотав российскую сторону в ожесточенных боях.

Однако по его словам, выполнение поставленных задач потребовало от ВСУ затратить колоссальные усилия. Ягун отметил, что украинская армия также понесла значительные потери личного состава и техники на данном направлении. Поэтому он выразил уверенность, что в Генеральном штабе Украины уже давно обсуждают вывод подразделении из Бахмута, и в скором времени это должно случиться.

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