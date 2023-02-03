Андрей Марочко, представитель Народной Милиции Луганска, рассказал, что в рядах ВСУ участились случаи расстрела своих же бойцов. Его слова прокомментировал Александр Михайлов, отставной генерал-майор ФСБ России.

Военный отметил, что расстрелы украинских бойцов своими же сослуживцами стали нормой в вооруженных силах Украины. Он объяснил, что такая ситуация складывается из-за тяжелого положения, в котором оказались украинские подразделения. Они несут катастрофические потери и морально устали от боевых действий, в которых не достигают успеха.

Со слов Михайлова, подобные расстрелы доказывают полный произвол со стороны командования ВСУ. Подобное поведение украинских военных является «жестоким каннибализмом».