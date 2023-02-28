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Владимир Болдырев, генерал запаса, дал свой комментарий относительно атак украинских беспилотников в российских регионах.

Он отметил, что Киев получает все больше дронов. При этом военные ВСУ могут их запускать не только с территории Украины, но и непосредственно с территории России. По его мнению, в России действует большое количество украинских диверсионных групп.

Болдырев считает, что военные Украины решили показать массовое применение беспилотников и направляют их на разные российские регионы.

Ранее Минобороны РФ проинформировало о попытке нанесения ударов ВСУ по объектам инфраструктуры в Адыгее и Краснодарском крае. Для этого украинцы использовали беспилотные летательные аппараты, однако они были сбиты средствами российской ПВО.

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