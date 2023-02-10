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Издание Express в своем материале со ссылкой на генерала вооруженных сил Великобритании Руперта Джонса сообщает о том, что вооруженные силы Украины уже в ближайшем будущем могут потерять несколько областных центров в результате широкомасштабного наступления российской армии.

Британский генерал уверен, что украинская армия после череды серьезных поражений вынуждена будет выйти из Артемовска, а позже из Харькова и Запорожья. По его словам, предугадать места основных сражений не представляется возможным по той причине, что обе стороны держат свои планы под грифом секретности. Джонс сравнил текущую ситуацию на украинском фронте с «игрой в шахматы».

Напомним, что сегодня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о нехватке боеприпасов в рядах вооруженных сил Украины. При этом нехватка боеприпасов, по его словам, возникла в результате интенсивных боевых действий. Поэтому он сделал заявление о том, что Украина остро нуждается в артиллерийских боеприпасах.

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