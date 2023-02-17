Как следует из исследования группы ученых из Медицинского университета Шарите в Берлине, опубликованном в журнале Frontiers in Neuroscience, в зимнее время человек больше времени проводит в фазе быстрого сна.

В исследовании принимало участие 188 пациентов с проблемами сна из больницы святой Ядвиги. Все они прошли процедуру полисомнографии, измеряющую качество и длительность сна. Ученым удалось обнаружить тот факт, что диагноз бессонницы врачи ставили намного чаще к концу года.

Исследователи установили, что пациенты даже пребывая в городской среде с низким уровнем естественного освещения и большим количеством искусственного светового загрязнения были подвержены выраженным сезонным особенностям сна. Оказалось, что в зимнее время люди проводят больше времени в фазе быстрого сна, хотя общая продолжительность времени сна не изменяется.

Поэтому теперь ученые хотят проверить результаты своих исследований с группой людей, не имеющих никаких проблем со сном. По предварительным данным у здоровых людей сезонные изменения сна могут быть более ярко выраженными.