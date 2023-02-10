Эммануэль Макрон, французский лидер, сделал заявление, что отзовет у российского президента Владимира Путина принадлежащий ему орден Почетного легиона. Эту награду главе Российской Федерации вручил прежний президент Франции, Жак Ширак, еще в 2006 году.

Жители Франции, читающие издание Le Figaro, посмеялись над этим заявлением.

Один из читателей заявил, что если Макрон заберет у Путина орден, то тот сразу завершит украинский конфликт.

Другой комментатор посмеялся, что Макрону понадобилось много сил, чтобы прийти к такому решению.

Тем временем, Флоран Филиппо, французский политик и оппозиционер, заявил, что Макрон делает все для того, чтобы усложнить конфликт на Украине. Он отметил, что следует прекратить отправлять в Киев «топливо войны», то есть деньги и вооружение.