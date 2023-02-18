ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Франции в Твиттере раскритиковали заявление президента Эммануэля Макрона о том, что Россия не может победить в конфликте на Украине. Глава Франции написал на своей странице, что Москва не должна выиграть этот вооруженный конфликт.

Читатели Твиттера в ответ написали, что сомневаться в России – это полное безумие. Они отметили, что Москва не позволит себе проиграть, так как это приведет к размещению натовских ракет в непосредственной близости с Москвой.

Один из комментаторов под именем @LaurentOzon заявил, что желание поразить ядерную державу является авантюрой.

Его поддержал другой пользователь, который написал, что к сегодняшнему кризису привели действия НАТО. Он считает, что агрессия со стороны США должна быть побеждена.

Вам может понравиться

Лукашенко заявил, что коллективный Запад требует продолжения конфликта, а Минск пытается «сохранить мир»

Белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с журналистами сделал заявление о том, что вооруженные силы Белоруссии готовы принять участие в боевых действиях на территории Украины только в случае проявления

Times: США вынуждены будут прекратить поддерживать Украину из-за истощения военных ресурсов

Как сообщает РИА Новости, обозреватель британского издания Times Джерард Бейкер написал, что дальнейшая поддержка Украины Соединенными Штатами Америки находится под угрозой из-за перенапряжения сил и нехватки военных ресурсов. Бейкер добавил,

Ищенко заявил, что после захода вооруженных сил Польши на Украину силы ВСУ начнут разлагаться

Во время своего интервью изданию «Военное дело» известный российский публицист, историк, политолог и аналитик Ростислав Ищенко прокомментировал возможность захода вооруженных сил Польши на территорию западных областей Украины. По его словам,