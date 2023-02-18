Жители Франции в Твиттере раскритиковали заявление президента Эммануэля Макрона о том, что Россия не может победить в конфликте на Украине. Глава Франции написал на своей странице, что Москва не должна выиграть этот вооруженный конфликт.

Читатели Твиттера в ответ написали, что сомневаться в России – это полное безумие. Они отметили, что Москва не позволит себе проиграть, так как это приведет к размещению натовских ракет в непосредственной близости с Москвой.

Один из комментаторов под именем @LaurentOzon заявил, что желание поразить ядерную державу является авантюрой.

Его поддержал другой пользователь, который написал, что к сегодняшнему кризису привели действия НАТО. Он считает, что агрессия со стороны США должна быть побеждена.