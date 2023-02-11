Как сообщает РИА Новости, военные самолеты вооруженных сил Германии и Соединенных Штатов Америки в июне 2022 года регулярно совершали облет эпицентра будущих взрывов на газопроводах «Северных потоков». Такие данные сохранились в архиве портала, отслеживающим перемещение воздушных объектов по всему миру Flightradar24.

Согласно данных портала военные самолеты ВВС Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполнили несколько облетов места будущей диверсии газопроводов «Северные потоки» с 8 по 16 июня 2022 года. Сообщается, что во время каждого облета будущего эпицентра взрыва натовские самолеты-разведчики снижались на предельно низкую высоту и после отключали свои транспондеры. Поэтому дальнейший маршрут самолетов остался неизвестным.

Сообщается, что облеты острова Бронхольм и снижение, непосредственно над местом эпицентра будущего взрыва, американский и немецкий разведывательные самолеты совершали с 8 по 16 июня. По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, именно в этом время самолеты НАТО могли сопровождать работу диверсионных групп боевых пловцов по установке взрывчатки на газопроводы.