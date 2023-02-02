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Как сообщает издание Tygodnik Zamojski, международные пункты пропуска, соединяющие Польшу с Украиной, были заблокированы польскими фермерами в знак протеста против поставок украинского зерна на территорию Европейского союза.

Сообщается, что протестующие против поставок сельскохозяйственной продукции с территории Украины полностью перекрыли движение через пограничный переход, расположенный в Хребенном. Представитель польских фермеров заявил, что акция протеста должна продлиться минимум до полуночи.

В материале издания отмечается, что движение по автомобильной дороге было заблокировано польскими тракторами. При этом протестующие держали в руках транспаранты с лозунгами: «Польские продукты – здоровые, а техническое зерно символ извращенности и лжи властных структур».

Напомним, что такая польская организация, как «Агроуния», призванная объединить фермеров страны, уже выразила свой протест против поставок украинского зерна.

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