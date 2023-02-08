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Между Соединенными Штатами Америки и странами Евросоюза уже начались разногласия, которые в итоге могут привести к распаду ЕС. Об этом рассказал Александр Бартош, возглавляющий Информационный центр по вопросам международной безопасности.

Также ранее Виктор Медведчук, глава оппозиции на Украине, в своей публикации заявил, что столкновение интересов Вашингтона и Брюсселя является неизбежным. Конфликт на Украине ведет к истощению стран Евросоюза, в то время как Штаты только в выигрыше от того, что он продолжается.

Бартош отметил, что развал Евросоюза также может быть итогом стратегии США по ликвидации ЕС как основного конкурента. Если это произойдет, то Вашингтон «развяжет себе руки» для того, чтобы сосредоточиться на конкуренции с Китаем.

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