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Главы Евросоюза изучат документ, который предложили власти Китая для урегулирования украинского конфликта, но это будет сделано с учетом «дружбы КНР с Россией». Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии.

Она отметила, что Еврокомиссия посмотрит на положения, которые предложил Китай, но тут нужно учитывать, что КНР является многолетним другом Российской Федерации.

Ранее китайский МИД предложил документ, в который внесено 12 предложений для разрешения украинского конфликта. В них Китай призывает прекратить огонь, решить проблему гуманитарного кризиса на Украине, соблюдать законные интересы всех стран, обменять военнопленных между участниками конфликта, а также отменить ранее введенные санкции.

Владимир Зеленский, глава Украины, в ответ на это заявил, что предложения Китая по решению конфликта являются положительным решением.

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