Как отмечает в своем материале обозреватель издания «Свободная пресса» Константин Ольшанский, разногласия между европейскими странами становятся все сильнее на фоне военных поставок для вооруженных сил Украины.

По его словам, НАТО продолжает раскалывать единую Европу. Обозреватель отметил, что очередной саммит министров обороны стран НАТО на базе Рамштайн закончился полным провалом для украинского президента Владимира Зеленского. Вооруженные силы Украины не получат европейских истребителей.

Вместо предоставления своих истребителей, страны НАТО пообещали передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, чтобы ВСУ имели возможность обеспечить защиту стратегически важных объектов от ракетных ударов российской армии.

При этом речи о поставках дополнительных партий бронетехники и танков также не было. А обещанные еще в январе 2023 года поставки современных немецких танков также задерживаются. Получается, что итоги саммита «Рамштайн-8» оказались провальными для Владимира Зеленского, который накануне совершил целое турне по европейским странам, чтобы лично убедить лидеров европейских стран поставить Украине дополнительное вооружение.