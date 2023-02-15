Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» заявил о том, что военная операция российских вооруженных сил в окрестностях населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут) призвана в первую очередь «парализовать» украинскую армию.

По его словам, из-за интенсивных боевых действий на данном участке линии фронта военное командование украинской армии вынуждено постоянно отправлять новые резервы для сохранения контроля над городом. Пригожин отметил, что украинские военнослужащие сражаются достойно, цепляясь всеми силами за город.

Пригожин добавил, что на Артемовском направлении на сегодняшний день сконцентрировано по данным разведки примерно 90 батальонов, что соответствует 40-50 тысячам человек личного состава. При этом, украинское командование ежедневно направляет в сторону Артемовска все новые и новые резервы. Поэтому ожесточенные боевые действия идут за каждый подъезд многоквартирного дома, а ежедневного продвижение штурмовых групп составляет примерно 50-100 метров.

Вам может понравиться

Бывший министр обороны Америки восхитился терактом на Крымском мосту

Известные российские пранкеры Вован и Лексус (их реальные имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) сымитировали голос экс-президента Украины Петра Порошенко и от его лица поговорили с Марком Эспером, бывшим главой

США прекращает выпуск стейблкоина, занимающего третье место по капитализации

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение Binance в своем материале отмечает, что департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) издал распоряжение о прекращении выпуска новых токенов Binance USD

ВСУ обстреляли Макеевку пятью реактивными снарядами из РСЗО

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о том, что вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку пятью реактивными снарядами из РСЗО, а