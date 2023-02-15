Основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» заявил о том, что военная операция российских вооруженных сил в окрестностях населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут) призвана в первую очередь «парализовать» украинскую армию.

По его словам, из-за интенсивных боевых действий на данном участке линии фронта военное командование украинской армии вынуждено постоянно отправлять новые резервы для сохранения контроля над городом. Пригожин отметил, что украинские военнослужащие сражаются достойно, цепляясь всеми силами за город.

Пригожин добавил, что на Артемовском направлении на сегодняшний день сконцентрировано по данным разведки примерно 90 батальонов, что соответствует 40-50 тысячам человек личного состава. При этом, украинское командование ежедневно направляет в сторону Артемовска все новые и новые резервы. Поэтому ожесточенные боевые действия идут за каждый подъезд многоквартирного дома, а ежедневного продвижение штурмовых групп составляет примерно 50-100 метров.