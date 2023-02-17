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В частной военной компании «Вагнер» сейчас сражаются 15 солдат из Финляндии. Ранее их было 20, заявил бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на запрос издания MTV News.

Предприниматель отметил, что с ноября прошлого года четверо бойцов погибли, а еще один пропал без вести – возможно, попал в плен ВСУ.

У Пригожина также поинтересовались, будет ли основанное им Агентство интернет-исследований влиять на медийную среду Финляндии.

«Финляндия всегда была для нас дружественной страной, и моя двоюродная прабабушка по национальности финка. Финляндия никоим образом не входит в сферу наших интересов и всегда воспринималась нами как партнер», – сказал бизнесмен.

Помимо этого, предприниматель ответил на вопрос о следующей цели ЧВК «Вагнер» на Украине. По его словам, сейчас бойцы частной военной компании воюют на территории России, вторгаться на Украину они не планируют.

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