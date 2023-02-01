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Как сообщает «Московский Комсомолец», известный российский предприниматель Евгений Пригожин выступил за введение запрета для российских чиновников на выезд за пределы Российской Федерации.

Пригожин заявил, что в русском языке существует очень хорошая пословица, которая гласит: «Весна придет, посмотрим, кто, где гадил». Предприниматель объяснил, что в тот момент, когда простые русские мужики защищают интересы своей Родины с оружием в руках, представители местных элит просто-напросто продолжают «жировать».

Поэтому, по его словам, в данный момент юридический отдел компании Пригожина занимается обсуждением с представителями законодательного органа механизма запрета российским чиновникам различного уровня покидать пределы России, а также «жировать» у себя на родине.

Пригожин отметил, что в случае успешного внедрения данной инициативы количество чиновников в Российской Федерации автоматически сократится минимум вдвое.

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