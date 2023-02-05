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Согласно сообщению издания «Московский комсомолец», эксперты прокомментировали слова Дмитрия Медведева о том, что ВС РФ имеют полное право применить «любой вид оружия» в случае атаки ВСУ на Республику Крым с помощью дальнобойных снарядов GLSDB, которые будут переданы на Украину из США.

Председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель по этому поводу отметил, что подобные действия ВСУ будут чреваты серьезнейшими последствиями. «Для них это был бы просто смертельный номер», – подчеркнул эксперт. Он добавил, что в такой способ ВСУ все равно не получат возможности захватить Крым.

Что касается возможности Украины начать разработку ядерного оружия, то военный эксперт Владимир Козин заявил, что Россия очень быстро примет необходимые меры. Он подчеркнул, что в таком случае ВС РФ сразу же нанесут превентивные удары по всем промышленным объектам, которые могут быть причастны к созданию ядерного оружия на Украине.

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