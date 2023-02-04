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Председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с Национальной службой новостей заявил, что Украина не сможет реализовать свои планы по захвату Крыма. Таким образом, он прокомментировал слова Дмитрия Медведева о том, что в случае атаки Крыма дальнобойными ракетами GLSDB, Россия будет вправе применить «любой вид вооружения».

Гемпель подчеркнул, что периодически украинское руководство делает подобного рода заявления. Однако, по его словам, это невозможно с практической точки зрения. «Для них это был бы смертельный номер».

Что касается получения Украиной ядерного статуса, то, по словам эксперта по вопросам ядерного разоружения, члена-корреспондента Академии военных наук РФ Владимира Козина, Россией будет нанесен превентивный удар по предприятиям, на которых может создаваться любой вид ядерного оружия а также средства его доставки. Он подчеркнул, что пересматривать ядерный статус Украины никто не станет. Но если все же это случится, то Россией будут предприняты незамедлительные действия.

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