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Издание «Московский Комсомолец» в своем материале опубликовали мнение различных военных и политических экспертов о ходе специальной военной операции, ее перспективах и дате завершения боевых действий.

Прогнозы экспертов могут отличаться практически кардинально друг от друга. К примеру, издание приводит мнение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о завершении активной фазы спецоперации уже к концу текущего года. Однако, по словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, только для полного освобождения всей территории республик Донбасса необходимо потратить примерно 1,5-2 года времени.

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что заявление Пригожина подразумевает такие темпы при условии сохранения нынешнего недостаточного выделения боеприпасов. При этом, по мнению Маркова, заявление Кадырова призвано увеличить боевой дух армии.

Однако сам политический эксперт Марков считает, если суммарные потери за год украинских вооруженных сил составили примерно сто тысяч человек, то Украина с населением в 30 миллионов сможет вести боевые действия еще на протяжении 10 лет.

Поэтому, чтобы завершить украинский конфликт как можно раньше, как считает Марков, Россия должна мобилизовать свою экономику, чтобы отечественные предприятия производили всю номенклатуру необходимую для фронта.

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