Если российским бойцам, воюющим в зоне специальной операции на территории Украины, будут предоставлять 14-дневный отпуск, это станет для них стимулирующим фактором. Так считает Владислав Шурыгин, военный эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин дал соответствующее распоряжение для командиров всех уровней о предоставлении отпуска бойцам.

Шурыгин отметил, что данное указание существенно поддержит физическое и психологическое состояние военнослужащих.

Ранее в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин также заявил, что страны Запада напрямую причастны к планированию нанесения ударов по стратегическим объектам России. При этом Путин отметил, что победить Россию на поле боя не удастся никому.