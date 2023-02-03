Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал, почему американские вооруженные силы не сбивают китайский разведывательный зонд над Америкой. Он считает, что скорее всего у Вашингтона нет необходимых технических средств, чтобы устранить воздушный шар, пишет 5 Канал.

Эксперт отметил, что шар имеет радиопрозрачную оболочку и передвигается с большой скоростью. Из-за этого американские ЗРК Патриот не способны увидеть его. Не могут его обнаружить и истребители, которые обычно сбивают цели с более низких высот. При этом Штаты, скорее всего, не имеют в арсенале истребителей, которые бы летали на большой высоте.

Также Кнутов рассказал, что китайский аэростат способен передать радиокартину о расположении на территории Штатов военных объектов. А если он оснащен мощной оптикой, то ведет фотосъемку подобных объектов.