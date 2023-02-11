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Владислав Шурыгин, военный эксперт, заявил, что знает способ, как российские военные могут полностью подавить украинские системы противовоздушной обороны и потом бить при помощи авиации по главным объектам инфраструктуры. Об этом пишет «Военное дело».

Чтобы избавиться от украинской ПВО, нужно скомбинировать большое количество ракет-имитаторов с противорадиолокационными беспилотниками-камикадзе. Сначала запустить имитаторы, из-за которых включатся радары систем ПВО неприятеля, а после этого дроны их атакуют.

Эксперт отметил, что у Украины отсутствуют возможности для того, чтобы в короткие сроки восстановить поврежденные системы ПВО. Это означает, что ряд подобных операций довольно быстро приведет к истощению боевых возможностей противовоздушной обороны Украины.

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