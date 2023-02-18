Военный эксперт, Анатолий Матвийчук, который ранее воевал в Сирии и Афганистане, рассказал, что боевики ВСУ могли применить такие химические вещества, как иприт или же отравляющие средства на основе хлора и синильной кислоты.
Он добавил, что отравляющие химические вещества разных видов можно производить на промышленных предприятиях Украины.
Аналитик также отметил, что в современных условиях очень легко создавать химические вещества кустарным способом. Поэтому и на территории сегодняшних боевых действий украинцы развернули химическую промышленность.
При производстве отравляющих веществ используются промышленный хлор и различные вещества на основе синильной кислоты, которыми затем начиняют снаряды.