Василий Кашин, военный эксперт, рассказал, что перехват китайского аэростата стал серьезной проблемой для противовоздушной обороны США.

Он отметил, что американские военные в течение длительного времени не могли попасть по цели, поскольку у шара из КНР отсутствует двигатель. Подобные устройства имеют небольшой размер, а также защищены специальной капсулой.

Эксперт считает, что вооруженные силы США все эти дни пытались уничтожить китайский аэростат со дня его выявления, но у них не получалось это сделать. Дело в том, что на подобное устройство практически невозможно навести ракету для удара.

Кашин добавил, что этот инцидент стал фиаско для ВС США. Ранее американские ПВО ни разу не сталкивались с необходимостью сбивать воздушные шары.