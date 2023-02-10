Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Владислав Шурыгин, военный эксперт, сообщил, что вооруженные силы Украины находятся в чрезвычайно тяжелом положении. Об этом пишет «Военное дело».

Повсюду идет мобилизация, власти Украины просто «скребут по дну». Это указывает на то, как сильно выбит лучший военный контингент страны.

Эксперт отметил, что еще весной прошлого года военнослужащие в рядах украинской армии составляли более 70 процентов, при этом профессиональных бойцов было около 50 процентов.

Сегодня же бойцов, которые имеют реальный военный опыт, в украинской армии не более 15 процентов. И по большей части это командиры, которые сами на передовую не идут. Обученный личный состав полностью отсутствует, то есть мобилизованных приходится учить с нуля. В ВСУ воюют мужчины в возрасте 40-50 лет, у которых нет не только опыта, и вообще мотивации. Шурыгин добавил, что судьба мобилизованных украинцев, является чудовищной.

Вам может понравиться

WP: Китай использует аэростаты для сбора данных о других государствах

Американское издание Washington Post опубликовало материал, в котором сообщает, что по данным разведки США, Китай якобы использует аэростаты в целях сбора информации о других странах. В основном, КНР следит за

Российские системы ПВО сбили украинский самолет Су-25 около Херсона

Игорь Конашенков, официальный представитель оборонного ведомства РФ, сообщил, что российские системы ПВО смогли сбить самолет Су-25, принадлежащий Украине, около Херсона. Конашенков также отметил, что военные российской армии в рамках СВО

Военные России закрепились на окраинах Угледара и ведут артиллерийские дуэли

Формирования российских вооруженных сил закрепились на окраинах города Угледара. В этом населенном пункте сейчас идут сложные артиллерийские дуэли. Об этом рассказал Ян Гагин, занимающий должность советника врио главы Донецкой республики.