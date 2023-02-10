Владислав Шурыгин, военный эксперт, сообщил, что вооруженные силы Украины находятся в чрезвычайно тяжелом положении. Об этом пишет «Военное дело».

Повсюду идет мобилизация, власти Украины просто «скребут по дну». Это указывает на то, как сильно выбит лучший военный контингент страны.

Эксперт отметил, что еще весной прошлого года военнослужащие в рядах украинской армии составляли более 70 процентов, при этом профессиональных бойцов было около 50 процентов.

Сегодня же бойцов, которые имеют реальный военный опыт, в украинской армии не более 15 процентов. И по большей части это командиры, которые сами на передовую не идут. Обученный личный состав полностью отсутствует, то есть мобилизованных приходится учить с нуля. В ВСУ воюют мужчины в возрасте 40-50 лет, у которых нет не только опыта, и вообще мотивации. Шурыгин добавил, что судьба мобилизованных украинцев, является чудовищной.