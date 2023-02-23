Как заявил военный эксперт Алексей Леонков в материале издания «Российская газета», договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) подразумевает возможность осуществления взаимных инспекций ядерной инфраструктуры США и России.

По словам военного эксперта, американские специалисты неоднократно посещали российские ядерные объекты со своей ревизией, однако ни разу не предоставили представителям российских спецслужб провести проверку своих военных баз с ядерным оружием. Также Леонков обратил внимание на тот факт, что неизвестно в каком состоянии находятся военные ядерные объекты Франции и Великобритании.

Эксперт напомнил всем, что представители США уже неоднократно угрожали о своем выходе из договора СНВ-3, если в него не будут включены военные ядерные объекты Китая. По словам Леонкова, прежде чем начать обновление ядерного арсенала, в первую очередь, необходимо убедится в работоспособности имеющихся на вооружении ракет. При этом последние испытания ядерного оружия в США проводились еще в 1991 году.