ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Майкл Флинн, занимавший должность советника бывшего президента Америки Дональда Трампа, заявил, что российский лидер поддерживает утраченные на Западе ценности. Об этом пишет РИА Новости.

Он указал в своем аккаунте в Твиттере, что восхищается словами Владимира Путина, касающимися вопросв семьи и бога. Флинн отметил, что это важнейшие ценности, которые на Западе перестают быть актуальными.

Ранее Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию затронул серьезные вопросы, касаемые внешней и внутренней политики. Прозвучали в речи российского президента и слова о важности семьи, а также национальной и культурной идентичности. Он отметил, что семья – это союз мужчины и женщины и привел в пример Священное писание. Также Путин добавил, что эти ценности под вопросом на Западе, и привел в пример позицию англиканской церкви, которая заявляет о гендерно нейтральном боге.

Вам может понравиться

В Сети осудили Ивана Урганта за желтый свитер и синюю ленту

Известный телеведущий Иван Ургант опубликовал в сети свою фотографию. На кадре шоумен показал себя с бейджем тв-программы «Вечерний Ургант», пишет РИА Новости. Ведущий написал комментарий под фото, что ему нравится,

Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ-3

Владимир Путин заявил, что Российская Федерация приостанавливает на некоторое время свое участие в договоре СНВ (договор о стратегических наступательных вооружениях). Он сделал акцент на том, что страна не разрывает заключенный

NDP: Польша на пути к утрате собственной государственности и суверенитета

Польское издание NDP опубликовало материал, в котором сообщает о невозможности правительства страны принимать самостоятельно дипломатические решения и строить собственные планы. Автор статьи отмечает, что президент Польши Анджей Дуда слепо подчиняется