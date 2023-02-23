Майкл Флинн, занимавший должность советника бывшего президента Америки Дональда Трампа, заявил, что российский лидер поддерживает утраченные на Западе ценности. Об этом пишет РИА Новости.

Он указал в своем аккаунте в Твиттере, что восхищается словами Владимира Путина, касающимися вопросв семьи и бога. Флинн отметил, что это важнейшие ценности, которые на Западе перестают быть актуальными.

Ранее Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию затронул серьезные вопросы, касаемые внешней и внутренней политики. Прозвучали в речи российского президента и слова о важности семьи, а также национальной и культурной идентичности. Он отметил, что семья – это союз мужчины и женщины и привел в пример Священное писание. Также Путин добавил, что эти ценности под вопросом на Западе, и привел в пример позицию англиканской церкви, которая заявляет о гендерно нейтральном боге.