Полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник в администрации экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что военная помощь Украине – это «афера» и «схема отмывания денег», за которые не потребуется отчитываться, как только Россия победит, а Украина окончательно станет недееспособной. Об этом сообщает The EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Американский военный аналитик поставил под сомнение решение президента Джо Байдена отправить Украине основные боевые танки и выразил тревогу по поводу возможной переброски истребителей. Он назвал эти меры эскалацией, которые направлены в основном на то, чтобы спровоцировать Россию, а не на продвижение способов прекращения конфликта.

В контексте одобрения западных танков для Украины Макгрегор говорит, что, во-первых, украинская «военная мощь распадается» и находится на «последнем издыхании», а сами танки не будут доступны как минимум в течение многих месяцев.

В одном из отрывков своего телеинтервью Макгрегор также предупреждает, что в конечном итоге Украина понесет масштабные и невосполнимые потери своего население, если все больше граждан будут вынуждены продолжать сражаться за заведомо нереалистичные цели. По его мнению, США должны добиваться прекращения огня и призвать к безоговорочным переговорам с Россией, которая, как он упоминает, всегда была открыта для диалога.

Макгрегор привел ошеломляющие цифры военных потерь Украины по сравнению с их текущим статусом населения и другими показателями развития, что указывает на то, что страна движется к депопуляции, если продолжит борьбу с Россией. По его оценкам, величина военных потерь Украины в целом уже составляет порядка 400 000 человек, из них свыше 150 000 убитыми (и это число продолжает расти).

Общая численность населения Украины составляла годом ранее 37,5 млн человек, из которых более 2 млн работали за границей, в Европейском Союзе и Великобритании. На сегодня от 8 до 10 млн из них стали беженцами, 4-5 млн проживают на территориях, контролируемых Россией. Поэтому среди оставшихся 18-22 миллионов человек «четыреста тысяч жертв – это огромная доля. Из них лишь немногие смогли выздороветь и вернуться на поле боя, особенно с учетом того, что в стране уже прошли 12 раундов мобилизации», – подчеркивает Макгрегор.

Следует учесть, что и до начала текущего конфликта на Украине фиксировался один из самых низких уровней рождаемости в Европе. Ситуация в этой стране имела все признаки беспрецедентного экономического кризиса. Не столь большое количество молодого населения трудоспособного возраста и большое количество пенсионеров пожилого возраста неизбежно влекут за собой ослабление экономической и деловой активности, вызывая высокую инфляцию, рецессию и резкое падение государственных доходов.

Макгрегор подразумевает, что для решения демографических проблем Украины могут потребоваться десятилетия, когда определенные социально-экономические последствия смогут стать необратимыми. В июле 2020 года авторитетный медицинский журнал Lancet предсказывал, что к 2050 году Украина потеряет пятую часть своего населения.

В среднем на семью требуется 2,1 ребенка, чтобы поддерживать численность населения на стабильном уровне. На Украине коэффициент рождаемости оставался ниже этого порога все времена, начиная с 1990 года, а за последние два десятилетия он упал ниже мизерного уровня 1,3, что свидетельствует о масштабной убыли населения. Согласно государственной статистике, в январе 2021 года, за год до конфликта, коэффициент рождаемости в Украине составлял 1,16.

В недавнем обращении к российским законодателям президент Владимир Путин прямо не касался проблемы народонаселения, но дал широкий социально-экономический фон, который возлагает на Запад ответственность за эту неминуемую демографическую катастрофу Украины.

«Мы не воюем с народом Украины. Я ясно дал это понять много раз. Народ Украины стал заложником киевского режима и его западных кураторов, которые оккупировали эту страну в политическом, военном и экономическом плане и десятилетиями уничтожали украинскую промышленность и грабят ее природные ресурсы. Это привело к социальной деградации и неизмеримому росту бедности и неравенства. Рекрутировать ресурсы для военных операций было легко. Никто не думал о людях, которых загнали на убой», – отметил Путин.

24 февраля российская СВО исчисляет свою годовщину, и «последние заявления Путина обещают продолжать боевые действия до тех пор, пока не будут достигнуты все ее цели. Но решимость России продолжать борьбу за пророссийские регионы не означает, что ее СВО будет постоянной. Вполне возможно, что этап активных военных операций закончится, когда целевые регионы окажутся под контролем России – когда бы это ни случилось», – заключает EurAsian Times.