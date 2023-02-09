Политтехнолог и пиарщик из Екатеринбурга, ушедший в зону СВО добровольцем, Платон Маматов рассказал в своем Телеграм-канале историю спасения одного из российских бойцов на передовой.

Маматов написал, что на линии фронта была обнаружена подбитая БМП, внутри которой все еще находился экипаж. Один из российских бойцов оказался мертвым, а второй был тяжело контужен, но все еще был жив. Выживший солдат в течение суток находился в подбитой боевой машине под постоянными обстрелами и минусовой температурой.

По словам Маматова, полевой доктор с позывным Панда оказал бойцу первую помощь, после чего его отвезли в госпиталь. Медики смогли спасти жизнь российскому солдату, которым оказался 40-летний мужчина родом из Республики Марий Эл. По их словам, он смог выжить только благодаря чуду.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года на территории Украины проходит специальная военная операция российских вооруженных сил, одной из главных целей которой, по словам российского президента Владимира Путина, является обеспечение защиты мирного населения республик Донбасса.