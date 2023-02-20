Бывший президент Республики Молдова Игорь Додон рассказал об опасности призывов молдавского руководства к вступлению страны в Североатлантический альянс. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Телеграм-канале.

По его словам, граждане Молдовы желают жить в мире и спокойствии. Поэтому сохранение нейтралитета является первоочередным. А вступление в НАТО нарушит баланс и дестабилизирует ситуацию в Приднестровье.

Игорь Додон обратил также внимание на заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана, который упоминал о необходимости демилитаризировать Приднестровье. «Интересно, как он собирается это сделать?», – задался вопросом экс-президент республики, отметив, что это возможно только путем начала военного конфликта.

Напомним, что Дорин Речан заявил о необходимости вывода войск ВС России из Приднестровья и ликвидации там военных складов. По его словам, данных целей он сможет добиться путем дипломатии.