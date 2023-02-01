Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, насколько важно для бойцов ЧВК «Вагнер» признание обществом их побед, и деморализует ли их тот факт, если заслуги приписывают кому-то другому. Ранее в Сети появилась информация о взятии Благодатного «бойцами штурмовых отрядов неких добровольческих организаций», однако 29 января об этом заявили в ЧВК «Вагнер».

По словам предпринимателя, сейчас про бойцов ЧВК «Вагнер» сочиняют песни.

«И в России появилась целый культурный слой, прославляющих этих простых парней, которые не ходят на парады и не носят кители с отливом. Но их можно найти в самых тяжелых, страшных, недоступных местах планеты, на самых тяжелых полях сражений. Является ли это важным для меня? Нет. Меня можно хоть горшком называть, лишь бы в печку не ставили. А для них, это, конечно же, важно, для них это смысл жизни – признание их побед», — объяснил Евгений Пригожин.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время будут взяты такие населенные пункты как Попасная, Соледар, Благодатное, Бахмут, Клещеевка, Сакко и Ванцетти.