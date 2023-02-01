Минувший год ознаменовался огромным количеством исследований в области CAR-T-терапии. Специалисты выявили новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями – при помощи модифицированных иммунных клеток. Конечно этот способ лечения на данный момент очень дорогой из-за его сложности. Однако специалисты уверены, что в будущем он станет основным способом борьбы с раком. О последних достижениях ученых в данной области сообщает РИА Новости.

На протяжении многих лет лечение онкологических заболевания заключалось в привычных на сегодняшний день методах: хирургический способ, радиационная терапия, химиотерапия. Одним из новых методов является иммунотерапия, заключающая в себе использование собственной защитной системы организма. Для усиления процесса специалисты применяют различные методы. Одним из них и является CAR-T метод.

Данный способ включает в себя индивидуальную генную терапию. Для этого больному вводятся его модифицированные иммунные клетки, которые усиливают активность Т-лимфоцитов, отвечающих за обезвреживание и уничтожение опухолевых клеток.