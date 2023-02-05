Затяжной вооруженный конфликт на территории Украины приведет к тяжелым последствиям не только для стран Запада, но и всего мира. Об этом написали в издании The New York Times, сообщает РИА Новости.

Обозреватель Росс Дутат пишет, что украинский конфликт является выгодным для Вашингтона и Киева, но несмотря на это, он обойдется очень дорого и для Украины, и для коллективного Запада. Они будут вынуждены расплачиваться за него не только финансами, но и жизнями мирного населения.

Публицист считает, что затяжной конфликт ведет не только к потенциальному прямому противостоянию России и НАТО и ядерной войне, но и тяжелому положению Украины вследствие демографического и экономического кризиса.

По мнению автора публикации, чтобы избежать мировой катастрофы, Западу придется пойти на условия России.