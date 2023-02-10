14-летняя девочка-подросток из Америки перенесла сердечный приступ, но приняла его симптомы за волнение из-за первого в своей жизни танца с мальчиком.

Сейчас девушке уже 23 года и она занимается волонтерской деятельностью в кардиологической ассоциации США. Сейрра Зигер рассказывает свою историю для того, чтобы люди следили за здоровьем.

Сейрра был скромным подростком и все свое время тратила на обучение. Поэтому девочка сильно переволновалась, когда попала на первый бал.

Во время танца с партнером Зигер ощутила боль в груди, но списала ее на волнение, которое возникло из-за первой любви. В действительности это был смертельно опасный сердечный приступ.

Родители отвезли девочку в клинику, где ей диагностировали повышенную тревожность. Но позже у нее выявили врожденный порок сердца.