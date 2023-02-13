За последнее время в небе над территорией Тайваня пролетали десятки военных воздушных объектов, запущенных из Китая. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на тайваньских политиков.

По данным источника, по этой причине власти Тайваня еще больше опасаются возможной атаки Китая на остров. Официально же тайваньское Министерство обороны подтвердило только один случай с появлением в своем небе аэростата КНР. Это произошло в феврале 2022 года.

Источник рассказал, что воздушные объекты Китая появляются в небе над Тайванем очень часто, в среднем около одного раза в месяц. Последний аэростат обнаружили всего лишь несколько недель назад.

Тайваньские чиновники рассказали, что аэростаты КНР летают чаще всего на высоте, равной 20 тысяч футов, это 6 километров. При этом аэростат, который летел над Америкой, находился на намного большей высоте.