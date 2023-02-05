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Как сообщает портал Lenta.ru, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вероятность использования вооруженными силами Украины западного вооружения для нанесения ударов по целям на территории Российской Федерации, в том числе и Москвы, существует.

Напомним, что член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил о том, что высказывания о недопустимости использования западных видов вооружения для нанесения ударов по территории России звучат фантастически.

Алексей Чепа сказал, что все заявления и действия украинских чиновников и политиков продиктованы позицией Запада. Однако, по его словам, к таким угрозам необходимо относиться серьезно. Российский депутат добавил, что военное командование России не должно допустить попадания такого вида вооружения на территорию Украины, в случае объявления о его поставках.

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