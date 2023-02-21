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Как считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа, во время своего ежегодного послания к Федеральному собранию российский президент Владимир Путин отправил лидерам Запада ряд сигналов.

По словам российского депутата, в очередной раз президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинский народ является дружественным для нас. Однако, Россия показала, что не потерпит к себе недружественного отношения, а ее ответ будет адекватным.

Чепа уверен, что главный сигнал Путина западным лидерам заключается в демонстрации того факта, что несмотря на беспрецедентные экономические санкции стран Запада российская экономика продолжает не только существовать, но и развиваться. Свидетельством этого является тот факт, что во время своего выступления Путин отметил о росте показателей по некоторым отраслям экономики, отметил российский парламентарий.

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