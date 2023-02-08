Известный американский актер Терренс Уильямс написал на своей страничке в социальной сети, что политики Соединенных Штатов Америки, демонстрировавшие флаги Украины во время обращения Джо Байдена к конгрессу, не вызывают ничего, кроме отвращения.

Уильямс отметил, что наличие большего количества флагов Украины на американских политиках, чем флагов своей страны во время ежегодного обращения к конгрессу лидера нации является отвратительным зрелищем. Поэтому актер задает закономерный вопрос, так чьи интересы представляют все эти люди: Киева или США.

Такое же мнение выразил конгрессмен Трой Нельс, который задался вопросом, почему политики от демократической партии надели на себя такое количество символики иностранного государства Украины в день ежегодного обращения президента США к парламенту своей страны.

Напомним, что Джо Байден во вторник выступил в конгрессе США перед американскими парламентариями со своим ежегодным посланием, чтобы отчитаться о положении дел внутри страны и на международной арене.