Германская военно-промышленная компания Rheinmetall заявила о готовности продать Украине различные виды новейших вооружений, в том числе танк KF51 Panther. Но декларации и реальность – разные вещи, разъясняет польский военный портал Defence24. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Новейшая германская разработка в области бронетанковой техники KF51 Panther – «это по сути даже не танк как таковой, а новый вариант его башенной системы, и на данном этапе – лишь демонстратор технологий, даже не полноценный прототип», – указывает польское издание.

Согласно его оценке, сама концепция башни KF51 Panther весьма спорна. Во-первых, это «обитаемая» башня, в отличие от «дистанционно управляемой», что специалисты относят к одному из ключевых элементов танков нового поколения. Во-вторых, несмотря на сокращение экипажа до двух человек (командир и наводчик), эта башня достаточно крупная, при этом имеет относительно небольшой вес, да и ее броня «не кажется слишком внушительной».

Несмотря на мощное основное вооружение в виде 130-мм пушки Rh130/L51, сомнения экспертов вызывает малый боекомплект – в виде двух механизированных погребов в задней нише башни по 10 выстрелов в каждом, так что общий боекомплект танковой пушки составляет всего лишь 20 снарядов. При этом один из погребов допускается заменить модулем с пусковыми установками барражирующих боеприпасов или разведывательным БПЛА, но это означает сокращение и без того малого боекомплекта пушки еще на 50%, что, конечно, негативно сказывается на боевых возможностях машины.

Следует помнить, что танки сражаются не только с другими танками или бронетехникой, но и с пехотой, укреплениями, небронированными целями, а также стреляют по зданиям, где могут укрываться силы противника. А это зачастую означает высокий уровень расхода пушечных боеприпасов и необходимость возить внутри танка достаточный их запас. Кроме прочего, может возникнуть еще одна проблема с хранением боеприпасов внутри корпуса танка, поскольку 130-мм снаряд значительно длиннее 120-мм.

Другая проблема – корпус, ведь носителем демонстратора башенных технологий является корпус далеко не новой версии танка Leopard 2A4, пусть и с некоторыми доработками в виде дополнительных модулей гибридного щита StrikeShield, камер для механика-водителя и т.д.

Еще одна проблема заключается в том, что Rheinmetall не имеет полных прав на технологии, применяемые в конструкциях корпуса и башни танка Leopard 2. Другими словами, немецкая компания не вправе самостоятельно, без необходимых согласований, производить корпуса в более новых конфигурациях (A5, A6 и A7), а также не могут модифицировать старые версии от A1 до А4 по более новым стандартам.

То же самое верно и для башен, которые не могут быть модифицированы силами Rheinmetall. Разумеется, здесь проблема была решена – за счет разработки новой собственной башни. Но все это означает, что в настоящее время KF51 Panther не является готовым к серийному производству проектом.

Аналогичная ситуация будет и в случае возможной разработки нового корпуса. Конечно, Rheinmetall может использовать существующие корпуса танков Leopard 2A4, но это решение неперспективное и сложно реализуемое, поскольку будет зависеть от количества имеющихся в наличии изготовленных ранее корпусов.

«Более того, проблематична и модернизация тех корпусов, вес которых не может превышать 60 тонн. Хотя предполагается. что KF51 должен иметь меньший вес, это снова вызывает вопросы об уровне баллистической защиты, который эта машина может предложить своему экипажу», – дополняет Defence24.

Издание делает вывод: «Учитывая вышеперечисленные факторы, KF51 Panther нельзя рассматривать как реальный вариант, который может быть реализован в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и возможен только в достаточно отдаленные сроки». По оценке специалистов, KF51 может быть готов к производству «как минимум через 5-10 лет». На данный момент KF51 Panther не следует считать ни боеготовой, ни достаточно усовершенствованной и надежной в эксплуатации техникой.

«Поэтому к предложению Rheinmetall следует относиться как к попытке завоевать украинский рынок с прицелом на период после текущего конфликта. Также могут иметь место некие политические цели: например, чтобы Украина была заинтересована в обеспечении обслуживания и логистики танков Leopard 2 из Германии, а также в гарантиях дальнейших поставок этого типа техники и ее возможной модернизации», – заключает Defence24.