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Российские бойцы наносят поражающие удары по позициям ВСУ. 132 бригада первого Донецкого АК ведет наступательные действия на Донбассе. Военнослужащие атакуют противника при помощи гаубиц, которыми пользовались еще наши деды и прадеды во времена Великой Отечественной. Однако сейчас советские гаубицы используются совместно с современной корректировкой.

Военные корреспонденты опубликовали видеокадры работы 132-й бригады в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». С помощью дедовской гаубицы и современной корректировки огня бойцам удается точно наносить удары по укрепрайонам противника. Таким образом, артиллеристы оказывают огневую поддержку штурмовым группам вооруженных сил Российской Федерации.

Проверенное временем советское орудие отлично справляется с поставленными задачами. Ведь оно работает совместно с современными технологиями корректировки огня – дронами, оснащенными тепловизором.

Ранее сообщалось, что украинская сторона несет колоссальные потери под Артемовском (украинское название Бахмут). Согласно данным американского издания The New York Times, прифронтовые военные госпитали переполнены раненными бойцами ВСУ, а в моргах уже нет места для тел погибших.

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