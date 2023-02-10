Как следует из данных публичного веб-сервиса Flightradar24, который позволяет наблюдать за перемещением воздушных судов по всему миру, американский разведывательный самолет P-8A Poseidon 26 сентября 2022 года наблюдал за подрывом газопроводов «Северные потоки».

Данная информация подтверждает версию американского журналиста Сеймура Херша о том, что Соединенные Штаты Америки имеют непосредственное отношение к взрывам на газопроводах, проходящих по дну Балтийского моря.

Согласно архивным данным портала Flightradar24 американский разведывательный самолет пролетел над территорией Дании и далее проследовал к острову Бронхольм. Причем борт P-8A Poseidon сделал облет района, в котором и произошел взрыв на газопроводах, после чего начал снижаться, пока не ушел с места происшествия и не скрылся с радаров.

Напомним, что американский журналист Херш опубликовал материал, в котором утверждалось, что именно американские водолазы заложили взрывчатку на газопроводах «Северные потоки».