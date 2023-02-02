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Капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом издания «Военное дело» рассказал, каким образом можно бороться с американскими управляемыми бомбами GLSDB, которые обещают передать украинской армии.

По его словам, американские так называемые «умные» бомбы GLSDB, способные планировать и поражать цели с высокой точностью, зарекомендовали себя в Ираке и Афганистане, как очень коварное оружие. Такая планирующая бомба запускается посредством РСЗО HIMARS на определенную высоту, чтобы потом спикировать на выбранную цель.

Как считает военный эксперт, российские средства ПВО, такие как «Тор» и «Бук-М3», хорошо зарекомендовали себя при борьбе со стандартными ракетами РСЗО HIMARS, а значит и большую часть новых «умных» бомб также будут сбивать. Единственный минус – это дальность их применения, которая составляет до 150 км. Из-за этого российским войскам будет труднее выявлять и уничтожать сами пусковые установки.

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