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Издание Daily Mail опубликовало историю 41-летнего работника секс-индустрии из Соединенного Королевства. Мужчина Алекс зарабатывает тем, что предоставляет сексуальные услуги за деньги. Но при этом он имеет законную супругу.

Как рассказал Алекс, он имеет образование инженера-строителя, но в 25-летнем возрасте решил попробовать подрабатывать эскортом в целях дополнительного заработка. Но вскоре подработка в секс-индустрии стала основным родом его деятельности. И хоть Алекс очень любить свое дело, он рассказал о рисках для здоровья из-за своей профессии.

За долгий период работы у мужчины были клиентки с разными запросами. К примеру, некоторые связывали его, а другие, наоборот, просили связать их. Во время сексуальных игр он получал травмы плеч или растяжения рук. Поэтому британский жиголо стал активно заниматься спортом, чтобы физически быть готовым к пожеланиям своих клиенток.

Несмотря на очень необычный способ заработка, Алекс женат уже на протяжении 12 лет на своей университетской подруге. Жена спокойно относится к его работе, тем более, что он рассказал ей о своем ремесле еще в начале их отношений.

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