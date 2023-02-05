Невозможно представить, что поставки танков Украине способны «изменить правила игры» на поле боя против намного более мощного противника, не обнаруживающего никаких признаков готовности к капитуляции, отмечает американский сайт CounterPunch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Дебаты, склоки, споры о поставках Украине танков из западных арсеналов подтвердили только одно: это постоянно расширяющийся конфликт всего Запада против России, в котором Украина является лишь экспериментальным посредником, почему-то убежденным, что она способна выиграть. Усилия по ограничению углубляющегося конфликта по-прежнему рассматриваются как робкие настроения умиротворителей, которые якобы находят «защиту демократии» маловажной вещью», – пишет CounterPunch.

На данный момент Украине обещаны поставки американских танов M1A2 Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger. Но в целом картина не столь радужная, как думают в Киеве. ожидая доступ к «не менее чем сотне танков». Американские танки по большей части все еще находятся в стране своего происхождения, и их развертывание может быть отложено на месяцы, если не на годы.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх откровенно признала, что «нет избытка этих танков в наших запасах в США». Следует помнить, что лишь немногим ранее Сингх выразила мнение своего ведомства, что этот танк «вряд ли подходит для нужд Украины, учитывая, что его газотурбинный двигатель требует дорогостоящего топлива JP-8», в отличие от дизельного двигателя, используемого другими западными аналогами.

Двигатель M1 Abrams также довольно сложно обслуживать, что делает танк уязвимым в случае поломок. Не кто иной, как пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер, признал, что этот танк «представляет собой сложную систему вооружения, которую трудно поддерживать технически».

Есть проблемы и у его производителя. Завод General Dynamics в Лиме (штат Огайо) является единственным предприятием, на котором собираются Abrams. Он может производить всего 12 танков в месяц, и сейчас его мощности заняты обеспечением выполнения срочного заказа на поставку более сотни танков M1А2 для Польши, чтобы заменить советские танки Т-72, отправленные Варшавой Киеву в прошлом году. Тайвань также, еще в 2019 году, разместил заказ на 108 танков M1A2.

Дополнительная работа даже над еще 31 единицей, обещанной администрацией Байдена для Украины, выглядит на этом фоне непростой задачей.

«У европейских государств также есть свои особые взгляды, пусть мрачные и осторожные, о том, как подходить к проблеме поставок танков Украине. Невозможно представить, чтобы предоставление такого оружия против намного более мощного противника, не имеющего явных признаков готовности к капитуляции, «изменит правила игры». Это словосочетание следует выбросить из любого заслуживающего доверия анализа», – подчеркивает CounterPunch.

Тем не менее, издание указывает: «мы видим, что оно неоднократно используется в бульварной прессе для уверенности в якобы окончательной победе». Например, там широко цитировалось мнение эксперта Эда Арнольда из британского Королевского института объединенных служб (RUSI), который уверен, что передача танков Украине «будет иметь реальное значение».

Но даже Арнольд делает несколько оговорок, что многое будет зависеть от того, как Украина их использует. «Бросит прямо в бой, как только они поступят на вооружение? Или интегрирует их в более крупные формирования, которые придется обучать и тренировать, что потребует больше времени и потенциально может быть использовано не ранее лета?»

«Каким бы ни был ответ на такие вопросы, это лишь продолжит конфликт, в котором не будет победителей, если только не провозгласить фальшивую «победу» в пропагандистской риторике. Единственная жестокая реальность здесь состоит в том, чтобы усадить враждующие стороны за стол переговоров для достижения соглашения, которое вызовет не только облегчение. Это может, как бы неприятно это ни казалось, многим, потребовать от Украины сдачи части опустошенной земли на востоке», – заключает CounterPunch.