Усиленные поставки оружия Киеву не только подрывают шансы на урегулирование украинского конфликта, но и открывают перед военно-промышленным комплексом США возможность закрепиться на европейском рынке вооружений, оттеснив конкурентов из Германии. Об этом сообщает сайт CounterPunch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Под прямым диктатом со стороны властей США Западная Европа «истощает свой арсенал, отправляя все запасы своих вооружений на Украину, чтобы там они были уничтожены русскими», – указывает CounterPunch, и поясняет: это создает огромные рыночные возможности для военной промышленности США, которая, таким образом, получает новых потенциальных клиентов в Европе и по всему миру.

Отсюда, в частности, изначально проистекало столь активное стремление некоторых стран отправить на Украину свои танки и артсистемы советской эпохи, которые, конечно же, будут позднее заменены американской техникой. Но теперь уже вся Европа стала рассматриваться как «будущая добыча» американских оружейных корпораций.

«Все, что им нужно было для этого сделать – при попустительстве политической элиты, создать громадную шумиху в СМИ о том, что Берлин отправляет танки «Леопард» на Украину. В конечном итоге это позволит загнать в угол бизнес немецких производителей оружия, как только русские уничтожат все «Леопарды», и вуаля! Они будут загребать деньги десятилетиями», – отмечает сайт американских «прогрессистов».

Он напоминает: в 2022 финансовом году оружейный рынок в США вырос уже на 48,8%. Масштабный военный конфликт для него – «хороший бизнес, и оружейные спекулянты резвятся, как бандиты, которыми они и являются. Их не волнует риск ядерных угроз из-за этого опосредованного конфликта, который Вашингтон спровоцировал в соответствии с давними рекомендациями Rand Corporation, или цена, заплаченная Украиной кровью».

Новая гигантская поставка Западом оружия Киеву полностью подрывает любой призыв к созданию условий для мирных переговоров, как это было недавно публично отмечено министром иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор. Это натовское оружие рано или поздно может нанести удар вглубь России, и ясно, что Москва будет стремиться создать огромный буфер. Соответственно, накачиваемая западным вооружением «Крепость Украина» может со временем только уменьшиться в размерах.

В истории с отправкой «Леопардов» на Украину западные СМИ дружно обвиняли Германию в подрыве общих интересов, чтобы та послала Киеву свои танки и позволила 15 другим странам, у которых они есть, сделать то же самое. Канцлер Германии Олаф Шольц не желал «потрошить» процветающую военную промышленность своей страны, отправив один из ее главных символов, фактически, «на убой» от России.

Сдержанность Берлина заключалась также и в том, что он не желал усугублять деиндустриализацию больше того, к чему уже привели его самоубийственные санкции против Москвы, когда многие предприятия стали закрываться и перемещаться за рубеж (в том числе и в США) с целью снижения затрат на энергию.

Администрация Байдена в итоге придумала «ловкий выход» из тупиковой ситуации, связанной с танками для Украины: она заявила, что «одобряет» отправку туда своих танков M1 Abrams в Украину, и тем самым вынудив Шольца сделать то же самое в отношении немецких «Леопардов». Германское правительство было попросту обмануто Вашингтоном, который уже через несколько дней поспешил «уточнить» свое решение, заявив, что американские танки «не будут готовы для отправки Украины» до будущего лета «или даже позже».

Европейские лидеры быстро усвоили, что «если они собираются передать Украине и без того не столь большое число имеющихся в их распоряжении боевых танков, им будет нужна замена… немедленно». Со своей стороны, правительство США в течение многих лет пытается активизировать продажи американских вооружений в Европе, и поэтому поспешило «гарантировать предложение странам, которые могли бы поставить на Украину Leopard 2, бывшие в употреблении танки в качестве замены из собственных запасов Пентагона, а также на основе долголетнего промышленного партнерства».

«Огромная западная пропаганда о «российской угрозе» всей Европе будет и дальше продолжать рассказывать небылицы. Потому что, если Украина проиграет, эта ложь будет необходима, поскольку Запад все равно сможет объявить о «победе» и успехе сдерживания. Что, конечно, было бы предпочтительнее, чем паникующее и вводящее войска НАТО. А вот «общеевропейский дом», без дешевой российской энергии, с титаническими затратами на «довооружение» в условиях атаки хищного американского бизнеса, будет совсем другим. Он будет характеризоваться гораздо более высокой безработицей и гораздо более низким уровнем жизни. Короче говоря, он станет гораздо более бедным и ослабленным», – заключает CounterPunch.