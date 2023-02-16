Американский телеканал CNN опубликовал видеозапись, сделанную в Артемовске (украинское название Бахмут) в момент попадания снаряда в автомобиль с иностранными наемниками.

На видеозаписи можно увидеть, как на обочине дороги города остановился автомобиль, из которой вышел человек в форме. Он направился в сторону скопления военных, которые оказывали помощь раненому. Через мгновенье произошел прилет ракеты прямо в автомобиль. На видеозаписи слышен сильный взрыв и видно возгорание техники. Также слышны громкие крики выживших военных, получивших ранения. Сообщается, что в результате ракетного удара погиб экс-морпех США Пит Рид, глава Global Response Medicine.

Судя по подписи видео, вышеуказанные события случились 2 февраля. На видеозаписи было видно, как в воздухе летела ракета. По всей вероятности, снаряд был запущен российскими военными из ПТРК «Корнет», который точным ударом смог поразить иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.