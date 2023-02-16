В сети появились видеокадры с самолетом Су-24, принадлежащим частной военной компании «Вагнер». Именно на нем ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин совершал полеты и наносил удары по Артемовску (укр. Бахмут).

Позже появилась информация, что украинские военные подбили бомбардировщик. Предполагается, что в него попала ракета ПЗРК, что в итоге привело к возгоранию левого двигателя. При этом пилот остался жив и смог вернуться к себе на базу, однако он сажал самолет, который полыхал огнем. Пламя тушили уже на земле.

На выложенных кадрах можно увидеть поврежденный корпус бомбардировщика. На самолете видно много пробоин.

С этого самолета Евгений Пригожин ранее записал видеообращение для Зеленского, где предложил ему провести «встречу в небе».