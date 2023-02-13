Известные российские пранкеры Вован и Лексус (их реальные имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) сымитировали голос экс-президента Украины Петра Порошенко и от его лица поговорили с Марком Эспером, бывшим главой Пентагона. Об этом пишет МК.

В ходе разговора Эспер рассказал, что у Киева есть право наносить удары по любым объектам России, если его власти считают это нужным. Также он восхитился взрывом, который СБУ устроила на Крымском мосту.

Экс-министр обороны Штатов заявил, что Вашингтон должен оказывать Зеленскому военную помощь. При этому ему не хотелось бы, чтобы новейшие американские разработки попали в руки специалистов России.

Ранее Марк Эспер говорил, что Запад неспособен противостоять Москве и Владимиру Путину.