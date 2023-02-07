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Средства массовой информации Германии сообщают, что вооруженные силы ФРГ приступили к испытаниям новой артиллерийской установки RCH-155, использующей снаряд калибра 155 мм. Сообщается, что первым заказчиком нового орудия стал не Бундесвер, а ВСУ.

Украинская армия подписала контракт с немецким производителем Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на поставку 18 единиц новых самоходных артиллерийских установок на колесном шасси, способных поражать цели на расстоянии в 50 км.

Запрос на поставки САУ RCH-155 от украинской стороны поступил властям Германии еще в июле 2022 года. Сообщается, что уже в сентябре немецкое правительство выдало лицензию на производство 18 единиц для украинской армии. При этом стоимость контракта составит 216 млн. евро, но вместо Украины контракт будет полностью оплачен Германией.

Немецкий производитель обещает поставить первые САУ RCH-155 на Украину через 30 месяцев или к 2025 году. До этого времени украинские военные должны пройти курс обучения в Германии.

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