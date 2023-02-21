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Бойцы российских подразделений спецназа продолжают эффективно уничтожать бронетехнику врага в зоне проведения специальной военной операции. Очередные кадры с уничтожением БТР-4 вооруженных сил Украины были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованных кадрах российские бойцы спецназа, входящие в состав ВС РФ группировки «Отважные», точным выстрелом из противотанковой управляемой ракеты уничтожили БТР-4 «Буцефал» вооруженных сил Украины. Сообщается, что находясь на линии боевого соприкосновения, российские бойцы спецподразделения обнаружили украинский БТР. Одного точного попадания хватило, чтобы ликвидировать бронированную машину противника вместе с экипажем.

Напомним, что 24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию на территории Украины, одной из главных целей которой является обеспечение защиты мирного населения республик Донбасса.

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