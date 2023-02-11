Как сообщает издание «Новости Восточной Лента», продолжаются ожесточенные боевые действия на территории республик Донбасса. Очередные кадры с уничтожением натовской техники вооруженных сил Украины были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что бойцы спецназа первого армейского корпуса ДНР смог поразить бронетранспортер М113 производства Соединенных Штатов Америки точным выстрелом из противотанковой управляемой ракеты. На опубликованных кадрах видно, как противотанковая управляемая ракета попадает точно в движущийся по пересеченной местности украинский бронетранспортер.

Напомним, что на территории Донецкой Народной Республики вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать населенные пункты, которые все еще находятся под контролем вооруженных сил Украины. В частности штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» совместно с другими подразделениями российской армии продолжают окружать гарнизон ВСУ в Артемовске.